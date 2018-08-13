Экспертная группа определила лучшего игрока четвертого тура чемпионата Украины. Согласно решению, им стал полузащитник "Шахтера" Марлос. Напомним, в матче против "Ворсклы" украинец бразильского происхождения отметился голом.

В составе экспертной группы были: Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Решение о лучшем игроке четвертого тура принимали без учета перенесенного матча "Мариуполь" - "Динамо", который состоится 26 сентября.

Напомним, Марлос претендовал на звание лучшего футболиста страны по итогам июля, однако при голосовании его обошел игрок "Динамо" Беньямин Вербич, который к слову, забил победный гол донецкому Шахтеру в третьем туре.

Ранее "Страна" писала о том, что в чемпионате Украины на поле вышел 52-летний футболист.