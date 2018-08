После пика звездопада Персеиды, который наблюдался в ночь с 12 на 13 августа, пользователи соцсетей из разных уголков планеты публикуют фото и видео метеорного потока.

Наиболее заметным астрономическое явление было в северном полушарии. Метеоры можно было наблюдать в северной части неба, в районе созвездия Персея, отсюда и название. Персеиды будут продолжаться вплоть до 24 августа, но пик прошел прошлой ночью. С полуночи до четырех утра на небе появлялись до 100 вспышек каждый час.

Так выглядел метеорный поток в небе над штатом Иллинойс в США (город Нью Берлин).

Фото: twitter.com

Звездопадом любовались в Сассексе (Великобритания).

А также в Канаде.

Зрелищными Персеиды были в Македонии.

И в Вильямсбурге (штат Вирджиния, США).

NASA обнародовала видео звездопада Персеиды в своем Twitter.

The #Perseids meteor shower is here! With a clear sky, you will be able to see up to 60 meteors per hour during its peak, which continues until the early hours of Monday, Aug. 13. Learn more: https://t.co/kLYeJy8Obo pic.twitter.com/3Kde3PfvM9