После пика звездопада Персеиды, который наблюдался в ночь с 12 на 13 августа, пользователи соцсетей из разных уголков планеты публикуют фото и видео метеорного потока.
Наиболее заметным астрономическое явление было в северном полушарии. Метеоры можно было наблюдать в северной части неба, в районе созвездия Персея, отсюда и название. Персеиды будут продолжаться вплоть до 24 августа, но пик прошел прошлой ночью. С полуночи до четырех утра на небе появлялись до 100 вспышек каждый час.
Так выглядел метеорный поток в небе над штатом Иллинойс в США (город Нью Берлин).
Фото: twitter.com
Звездопадом любовались в Сассексе (Великобритания).
Фото: twitter.com
А также в Канаде.
Фото: twitter.com
Зрелищными Персеиды были в Македонии.
Фото: twitter.com
И в Вильямсбурге (штат Вирджиния, США).
Фото: twitter.com
NASA обнародовала видео звездопада Персеиды в своем Twitter.
The #Perseids meteor shower is here! With a clear sky, you will be able to see up to 60 meteors per hour during its peak, which continues until the early hours of Monday, Aug. 13. Learn more: https://t.co/kLYeJy8Obo pic.twitter.com/3Kde3PfvM9— NASA (@NASA) 13 августа 2018 г.