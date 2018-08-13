Вчера, 12 августа, состоялся исторический поединок за Суперкубок Испании, в котором встречались каталонская "Барселона" и "Севилья". Историческим его можно назвать сразу по нескольким причинам. Во-первых, он проходил в Марокко. Во-вторых, Суперкубок состоял из одного матча, а не двух, как обычно в Испании. В-третьих, в матче впервые использовались VAR-технологии.

Как передает портал Террикон, именно VAR помог "Севилье" открыть счет уже на 9-й минуте. Поначалу арбитр не хотел засчитывать гол Сарабии после передачи Муриэля, но получил инструкции от видеоарбитров и указал на центр поля - 0:1. Отыгралась "Барселона" только в конце тайма - Месси со штрафного попал в правую штангу, а Пике оказался первым на добивании - 1:1.

Концовка второго тайма оказалась чрезвычайно веселой. Сперва блестящий гол удался Дембеле - чемпион мира пробил со средней дистанции, и мяч от перекладины отскочил в сетку мимо отлично игравшего Вацлика. А на 90-й минуте арбитр назначил неоднозначный пенальти - после серии рикошетов Видаль пытался завладеть мячом, но нашел преграду в лице Тер Штегена. К "точке" подошел Бен-Йедер, но пробил плохо, так что Тер Штеген моментально исправил свою оплошность.

2:1 - "Барселона" побеждает "Севилью" в Марокко. А новый капитан каталонцев Лео Месси устанавливает рекорд клуба по трофеям - их у него теперь 33.

2018, Суперкубок Испании. Суперкубок-2018, "Барселона" - "Севилья" 2:1 (1:1)



Голы: Сарабия, 9 (0:1); Пике, 42 (1:1); Дембеле У., 78 (2:1)



"Барселона": Тер Штеген; Лангле; Семеду; Пике; Хорди Альба; Бускетс; Рафинья Алькантара (Ракитич, 46); Артур (Коутиньо, 53); Суарес; Дембеле У. (Видаль, 86); Месси



"Севилья": Вацлик; Серхи Гомес; Меркадо (Бен-Йедер, 85); Эскудеро; Сарабия (Видаль А., 71); Кьяр; Роке; Банега; Васкес; Навас; Муриэль (Андре Силва, 60)



Предупреждения: Бускетс, 16; Тер Штеген, 90; Лангле, 92 - Васкес, 24; Роке, 69; Видаль А., 94.

Ранее "Страна" сообщала, что "Барселона" продлила контракт с отцом детей Шакиры до 2022 года.