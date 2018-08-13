За собственника интернет-издания "Инсайдер", бывшего первого заместителя председателя правления "Укргаздобычи" Алексея Тамразова, подозреваемого в попытке дачи прокурору взятки в размере 200 тыс. долларов, внесли залог в 3 млн гривен. Об этом сообщил адвокат Тамразова Николай Ореховский, пишут "Украинские новости".

Деньги внесли друзья Тамразова: "Все документы в СИЗО уже подали, ждем (его выхода - Прим. Ред.)", - сказал он. По его словам, на данный момент оформляется выход Тамразова. Он добавил, что залог внесли друзья Тамразова еще 10 августа.

Напомним, что против Тамразова открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов). Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сам Тамразов заявляет, что его подставили.

Ранее "Страна" разбиралась, почему на самом деле арестовали Алексея Тамразова.

Также мы писали о том, что блогер Тамразов заявил, что его заставил дать взятку прокурору сбушник.