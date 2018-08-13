В Киеве установят мемориальную доску Герою Украины, "киборгу" Игорю Брановицкому, а также еще пяти видным украинским деятелям. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Доску участнику антитеррористической операции Брановицкому установят на ул. Лейпцигская, 11а.

Кроме того, мемориальные доски установят по случаю 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Украиной (на фасаде здания на ул. Архитектора Городецкого, 5), а также в честь:

доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины Петра Мощича (ул. Крещатик, 15);

украинского правоведа, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины, криминалиста, профессора Михаила Сегая (ул. Институтская, 27/6);

украинского писателя и переводчика Виля Гримича (ул. Олеся Гончара, 52);

первого украинского космонавта Леонида Каденюка (б-р Леси Украинки, 21);

почетного мастера спорта, генерал-майора внутренней службы, начальника пожарной охраны Украины Николая Хорошка (ул. Владимирская, 13).

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева открыли мемориальному доску автору романа "Козацькому роду нема переводу".

Также мы писали о том, что в Киеве на Березняках открыли мемориальные доски артистам Кринициной и Брондукову.