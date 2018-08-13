Продюсер Иосиф Пригожин возмутился словами латвийской артистки Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в аннексированный Крым. При этом он заявил, что уважает и любит Вайкуле? и она имеет право на свое мнение.

"И тут со стороны артистов получается лицемерие. Никто не делает подобных заявлений на территории РФ. Всё это сказано за пределами нашей страны. И это нечестно по отношению к обществу", - цитирует его НСН.

Продюсер добавил, что не надо выступать в России, иначе получается, что артист едет на заработки в "страну-агрессор". В пример Пригожин привел грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.

"Или ты как Кикабидзе, который не приезжает в РФ ни под каким соусом, даже на частные заказники. Или ты даешь концерты в Крокусе и других городах РФ. Но тогда разберись в самом себе. На "Новую волну" в Сочи приезжают все артисты - с Украины, из Грузии, из Латвии… Тогда и туда, получается, не надо ездить", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", в России прокомментировали слова Вайкуле о Крыме. По мнению российского сенатора, Лайма Вайкуле, сделав подобное заявление перед концертом в Одессе, пыталась завоевать любовь местной публики.

Напомним, что Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России.