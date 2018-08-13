Сегодня, 13 августа, состоится внеочередное экстренное заседание Совета судей Украины, на котором будет рассмотрен вопрос о давлении на судью по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

Сообщается, что Совет судей сегодня соберется на внеочередное заседание в связи с обращениями судей и других лиц, которые распространяются в СМИ и касаются рассмотрения уголовного дела 10 августа 2018 года Киевским районным судом города Полтавы по делу Кернеса и его охранников.

На повестке дня вопрос о принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом.

Напомним, 10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против харьковского мэра Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Судья расценил регулярную неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса как их отказ поддерживать обвинение по делу. В связи с этим производство было закрыто. Решение можно обжаловать на протяжении семи дней.

После этого прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения Антоновым неправосудного решения по делу Кернеса.

Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет. Геннадий Кернес и его охранники обвинялись в похищении и избиении участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко пообещал, что судья, закрывший дело против Кернеса, ответит за это.