Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками Фискальной службы обнаружили большую сумму незадекларированных средств, которую украинцы несли на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает Госпогранслужба.

12 августа в пункт пропуска "Гоптовка" прибыли трое гражданин Украины: двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 рождения направлялись в Россию пешком.

Фото: dpsu.gov.ua

"Во время проверки под одеждой наших соотечественников совместная обзорная группа нашла скрытые 3 185 000 рублей РФ и 100 долларов США", - информируют пограничники.

Эквивалент выявленных средств составил более 1 305 000 гривен.

Цель, с которой люди несли деньги в другую страну, в сообщении не уточняется.

Ранее "Страна" писала о том, что под Сумами пограничники обстреляли машину из России.

Также мы сообщали, что возле пункта пропуска "Марьинка" подорвался на мине украинский пограничник.