Нападавшему с кулаками на женщин в Одессе объявили подозрение по ст. 125 УК Украины. Его задержали и доставили в Приморский отдел полиции города. Об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк в Facebook.

На месте были установлены его анкетные данные. Задержанного направили на принудительную медицинскую экспертизу и объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины - "Умышленное легкое телесное повреждение".

"После получения данных экспертиз возможна смена соответственно на более тяжкую статью", - отметил Форостяк.

Отдельно решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"), санкция по этой статье до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 11 августа в центре Одессы мужчина в состоянии наркотического опьянения шел по улице и бросался на случайных прохожих.

"Я остановилась, чтобы посмотреть контакт в телефоне. Через мгновенье почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения. Я согнулась в три погибели и только потом поняла, что это был чей-то удар. Я присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди, и через мгновенье я услышала еще один женский крик", - вспоминает одна из пострадавших.

От рук хулигана пострадали еще по меньшей мере шестеро девушек: одну из них он ударил локтем в лицо, другой сломал нос. Есть информация, что одна из пострадавших - беременная, ее хулиган ударил в живот.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Как сообщала "Страна", в Одессе задержали нетрезвую полицейскую, которая решила обнажиться в ходе медосмотра. Алкотестер показал 2.23 промилле, а в моче обнаружено 3.46.

Также в Одессе задержали хулигана, который устроил сафари на скейтбордистов.