Столичная традиционная школьная ярмарка пройдет в этом году 18-19 августа на Крещатике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

По данным организаторов мероприятия, заявки на участие в ярмарке подали предприниматели из Полтавской, Львовской, Черкасской, Киевской, Тернопольской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Предприятия легкой промышленности города Киева также предложат столичным потребителям товары школьного ассортимента высокого качества. В частности, на ярмарке можно будет приобрести детскую одежду, школьную форму, ортопедическую обувь, трикотаж, канцелярские принадлежности и многие другие сопутствующие товары.

В субботу школьная ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 21:00. Вход на ярмарку свободный.

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