Израильская корпорация общественного вещания Kan требует от правительства €12 млн на выплату гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (European Broadcasting Union, EBU) для проведения песенного конкурса "Евровидение-2019". Об этом сообщает в понедельник газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, корпорация Kan должна внести эти средства в качестве залога до 14 августа, и, если этого не произойдет, Израиль может потерять право на проведение конкурса, которое заработала израильтянка Нетта Барзилай, победившая в мае в Лиссабоне. Производственный бюджет Kan в Израиле был ранее определен в €35 млн, но в него не включен гарантийный взнос, который изначально корпорация должна была перевести европейцам до 1 августа. По просьбе израильтян в Европейском вещательном союзе продлили этот срок на две недели.

"14 августа Kan обязана предоставить гарантию в размере €12 млн для обеспечения проведения конкурса "Евровидение-2019" в Израиле", - написал в официальном письме на имя израильского премьера Биньямина Нетаньяху глава совета директоров Kan Гиль Омер. По его словам, "это будет "точка невозврата", после которой, если гарантия так и не будет предоставлена в соответствии с требованиями Европейского вещательного союза, "Евровидение-2019" будет проходить уже не в Израиле". Он сообщил главе кабинета, что "уже две недели прикладывает огромные усилия" с тем, чтобы информировать о складывающейся ситуации "тех, кто принимает соответствующие решения" с целью преодолеть кризисную ситуацию.

"К сожалению, наши многократные запросы остались без ответов", - добавил Омер.

По данным издания, минфин Израиля не хочет выделять деньги под гарантии для Европейского вещательного союза, так как €12 млн могут быть утеряны в случае, если конкурс все же не состоится в 2019 году на территории Израиля. Конфликты вокруг будущего шоу начали возникать сразу же после победы Барзилай, когда Нетаньяху пообещал провести "Евровидение-2019" в Иерусалиме. Вскоре из-за возражений ряда участников, было принято предварительное решение о его проведении в другом городе, скорее всего - в Тель-Авиве.

Ранее "Страна" писала о том, что Израиль может лишиться Евровидения-2019 из-за того, что авторов песни Нетты Барзилай обвинили в плагиате.

Также мы сообщали, что Евровидение-2019 могут перенести из Израиля в Австрию.