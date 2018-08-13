В понедельник, ранним утром 13 августа, на трассе "Киев - Одесса" грузовик врезался в микроавтобус. В результате ДТП погиб один из водителей, пострадали 7 пассажиров.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Столкновение произошло в Великомихайловском районе Одесской области на 390-м км автотрассы.

"По прибытию на место происшествия спасатели с помощью специального инструмента достали погибшего водителя из микроавтобуса. В микроавтобусе были 14 пассажиров, из которых 7 пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Микроавтобус совершал поездку из Конотопа в Одессу.

С 21 июля в Украине стартовали массовые проверки пассажирского транспорта. Такое решение принято из-за ряда дорожно-транспортных происшествий с большим количеством погибших с участием пассажирского транспорта.

Во время проведения целевых мероприятий сотрудники полиции проверяют только техническое состояние таких транспортных средств. Состояние здоровья водителей проверяют и контролируют соответствующие специалисты.

Так, в рамках программы "Перевозчик" в Украине выявили 50 водителей, которые управляли автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было выявлено почти 1200 технически неисправных автобусов.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом из-за неудачного обгона столкнулись пять авто и погибли три человека. Масштабная авария произошла 12 августа около 19:00 вблизи села Хоцки.

Напомним, что под Запорожьем мужчина устроил стрельбу из ружья по автомобилям, есть пострадавшие.