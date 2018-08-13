Президент США Дональд Трамп в воскресенье поддержал бойкот со стороны американских байкеров американской мотоциклетной компании Harley Davidson из-за вывода части производства за пределы США. Об этом он сообщил в Twitter.

"Многие владельцы Harley Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж. Здорово! Большинство других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Очень плохой шаг! Скоро в США будут равные или даже лучшие условия", – написал Трамп.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Базирующаяся в Висконсине компания ранее в этом году объявила о планах перенести производство мотоциклов, предназначенных для стран Евросоюза, из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, введенных Евросоюзом в ответ на пошлины Трампа на импортную сталь и алюминий.

По оценкам компании, пошлины ЕС обойдутся ей в 30-45 миллионов долларов убытков до конца года и в дальнейшем в 90-100 миллионов долларов в год.

В субботу Трамп встретился с группой байкеров, которые являются его сторонниками. Он сфотографировался со 180 байкерами в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где он проводит отпуск.

Ранее "Страна" сообщала, что страны ЕС поддержали введение 25%-х пошлин на товары из США.

Также мы писали о том, что Harley-Davidson отзывает 57 тысяч мотоциклов из-за проблем с маслопроводом.