На этой неделе, 16 и 17 августа, усилившаяся активность Солнца спровоцирует магнитную бурю. По одним данным, в эти дни стоит ждать слабой магнитной бури до 4 баллов, по другим - геомагнитные возмущения будут достаточно сильными и способными вызвать сбой в работе мобильной связи, техники.

Магнитные бури и здоровье

У ученых нет единого мнения, влияют ли магнитные бури на самочувствие человека и животных. Отсутствуют какие-либо крупные исследования. К тому же нет четких критериев для измерения влияния на здоровье геомагнитных возмущений. Например, головную боль или тахикардию могут вызвать разные причины, например, смена погоды. А магнитная буря не оказывает влияния на атмосферное давление.

Одни специалисты считают, что бури оказывают положительное влияние, другие - что явление никак не влияет на здоровье, третьи - что бури могут спровоцировать всплеск сердечно-сосудистых заболеваний.

Многие медики отмечают, что бури не сказываются на здоровых людей, но влияние магнитной бури в эти дни могут ощутить на себе метеозависимые люди, а также люди с болезнями сердца и сосудов. Гипертоникам грозит повышенное артериальное давление, гипотоникам, наоборот, пониженное. Также может наблюдаться снижение работоспособности, обострение хронических заболеваний, головные боли, повышение тревожности, бессонница.

Как защититься

Чтобы предупредить проблемы со здоровьем гипертоникам советуют ограничить потребление соли, пить больше воды (факторы способствующие повышению давления). Гипотоникам - употреблять тонизирующие настойки, например, лимонника или элеутерококка.

Метеозависимым людям советуют избегать интенсивных физических нагрузок, работ на приусадебном участке, особенно, под палящим солнцем.

Также советуют отказаться от употребления алкоголя, тяжелой пищи, чаще проветривать помещение, выходить на прогулки.