На Львовщине в Городецком районе 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки. Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА, 12 августа около 16:00 в селе Зашков во время рыбалки на местном пруду от удара электрическим током погиб 44-летний львовянин.

Уточняется, что мужчина при забрасывании семиметровой удочки, которая была в разложенном виде, задел провода линии электропередач, в результате чего был смертельно травмирован электротоком.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом подросток, делая селфи на железнодороржном мосту, получил удар током в 10 тысяч вольт и умер в больнице.

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