У Кличко остановили раскопки на подтопленной Почтовой площади до конца года. Фото
Власти Киева распорядились остановить проведение раскопок на Почтовой площади до укрепления свай и опор после подтопления. Об этом на брифинге сообщил директор коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Максим Калинин, передают "Украинские новости".
"Работы будут приостановлены до укрепления свай... На данный момент проводить работы и "ходить глубже" невозможно", - уточнил он.
Фото: styler.rbc.ua
Он отметил, что работы будут проведены до конца 2018 года.
Фото: styler.rbc.ua
По его словам, вечером 9 августа случилась авария на одной из магистральных коммуникационных сетей предприятия "Киевводоканал", что привело к подтоплению части раскопок. На данный момент прорыв трубы локализовали и ликвидировали аварию.
Ранее "Страна" сообщала, что раскопки древнего Киева на Почтовой площади начала стремительно заливать вода.
Также мы сообщали о том, что Рада рекомендует правительству запретить стройку на Почтовой площади и открыть там музей.