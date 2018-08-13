Власти Киева распорядились остановить проведение раскопок на Почтовой площади до укрепления свай и опор после подтопления. Об этом на брифинге сообщил директор коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Максим Калинин, передают "Украинские новости".

"Работы будут приостановлены до укрепления свай... На данный момент проводить работы и "ходить глубже" невозможно", - уточнил он.

Фото: styler.rbc.ua

Он отметил, что работы будут проведены до конца 2018 года.

Фото: styler.rbc.ua

По его словам, вечером 9 августа случилась авария на одной из магистральных коммуникационных сетей предприятия "Киевводоканал", что привело к подтоплению части раскопок. На данный момент прорыв трубы локализовали и ликвидировали аварию.

Ранее "Страна" сообщала, что раскопки древнего Киева на Почтовой площади начала стремительно заливать вода.

Также мы сообщали о том, что Рада рекомендует правительству запретить стройку на Почтовой площади и открыть там музей.