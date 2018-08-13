Российский Внэшекономбанк (ВЭБ) допускает закрытие украинского "Проминвестбанка". Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", ссылаясь на источник.

На данный момент дочерний банк ВЭБа сворачивает активные операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. Российская госкорпорация склоняется к закрытию Проминвестбанка, но окончательное решение будет принято в ноябре.

Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд рублей.

По словам одного из источников, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем - украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком (НБУ). Госкорпорация решила пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине.

Активную распродажу банковских активов на Украине российские госбанки начали после введения украинских санкций против них в марте 2017 года. Они фактически запретили любые операции с материнскими структурами и сделали развитие бизнеса практически невозможным. Продать украинские активы пытались и Сбербанк, и ВТБ, и ВЭБ, но пока безуспешно.

Источник, близкий к Проминвестбанку, описал основные сложности, связанные с его закрытием. "Проблема заключается в том, что на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года. Соответственно, их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами, - сообщил он. - Также проблемой является принадлежащая банку недвижимость. Она стоит около 50 млн долларов и ее продажа потребует значительного времени. К тому же на данный момент для этого самое неподходящее время, так как украинский рынок недвижимости испытывает кризис".

Ранее "Страна" сообщала, что в венгерской OTP Group отказались от покупки Проминвестбанка.

Также мы писали о том, что российский ВЭБ говорит, что нашел покупателя на "Проминвестбанк".