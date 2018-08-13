В России петербургские полицейские составили административный протокол на двух вандалов, забравшихся на коня Медного всадника и пытавшихся установить мангал для шашлыков на памятнике Петра I. Об этом сообщает Интерфакс.

"5 августа 2018 года в полицию в Адмиралтейском районе Петербурга поступило сообщение о том, что на скульптуру Медный всадник забрались двое молодых людей. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет, которые были доставлены в отделение полиции", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Правонарушители обязаны заплатить штраф.

Максимальный штраф по вменяемой правонарушителям части 1 статьи КоАП РФ составляет тысячу рублей, также за мелкое хулиганство могут поместить под административный арест на срок до 15 суток. Всего вандалов было четверо.

На случившееся обратил внимание Музей городской скульптуры Петербурга.

"По отношению к Медному всаднику совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на памятник Петру I и, по словам очевидцев, пыталась установить на нем мангал... Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок", - говорится в сообщении музея в соцсетях, которое сопровождается фотографиями, сделанными очевидцами происшествия.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что под Львовом вандалы разбили бюст Пушкина.

Также мы сообщали, что полиция объявила вознаграждение за информацию о вандалах, разрушивших в Доброполье памятник герою АТО.