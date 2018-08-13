По состоянию на 10 августа этого года Служба безопасности Украины не принимала решений о запрете въезда в Украину лидеру российской группы "Ленинград" Сергею Шнурову. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ в ответе на информационный запрос УНН.

"Решение о запрете въезда указанному гражданину РФ (Сергею Шнурову - Прим. Ред.) по состоянию на сегодня (по состоянию на 10 августа 2018 года - Прим. Ред.) не принималось", - сообщили в спецслужбе.

В начале августа этого года известные российские артисты, в частности Сергей Шнуров со своей группой "Ленинград", выступали на масштабном фестивале в Крыму. Также там присутствовали и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и певец Егор Крид (Е. Булаткин), которым был запрещен въезд в Украину еще в 2015 и 2016 годах соответственно.

Ранее "Страна" сообщала, что Шнур попал на сайт "Миротворец" за посещение Крыма.

Также мы писали о том, что в СБУ подсчитали скольким иностранцам запретили въезд в Украину за три года.