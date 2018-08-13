В лесополосе вблизи села Зайцево, Синельниковского района Днепропетровской области, правоохранители 11 августа обнаружили большой тайник с взрывчаткой, гранатами и гранатометами. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В арсенале силовики обнаружили более 8 кг взрывчатки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, два реактивных противотанковых гранатомета, 6 выстрелов к ним, 12 дымовых шашек и 16 ящиков с патронами к различному оружию.

Фото: npu.gov.ua

Отмечается, что схрон нашел местный полицейский, который собирал металлолом в лесополосе.

На данный момент полицейские выясняют происхождение оружия и устанавливают личности причастных к оборудованию схрона. Все боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом обнаружили схрон боеприпасов и оружия, обозначенный красной краской.

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