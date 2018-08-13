Четырехлетняя девочка оказалась в реанимации во Львовской области после укуса змеи. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.

"Спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила девочка, 2014 года рождения, жительница. Львова, с диагнозом "укус змеи правой голени", - говорится в сообщении.

При укусе змеи врачи советуют сохранять спокойствие. Никаких надрезов на месте укуса делать не надо, отсасывать яд из ранки тоже не рекомендуется: в ротовой полости у человека могут быть ранки, в которые яд очень быстро всосётся.

Нужно промыть место укуса чистой водой и смазать йодом или зеленкой, наложить плотную повязку, но не жгут. Затем нужно отвезти укушенного в больницу.

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом змеи за сутки напали на четырех женщин.

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