Недавно назначенный для защиты Виктора Януковича в суде бесплатный адвокат Центра правовой помощи Юрий Рябовол начал знакомиться с материалами дела о госизмене беглого экс-президента. Об этом пишет "Главком", в распоряжение которого попали фотографии журнала ознакомления с материалами дела.

На фото видно, что недавно назначенный адвокат Центра правовой помощи Юрий Рябовол начал знакомиться с материалами дела, о чем делает записи в специальном журнале. Согласно этим записям, защитник успевает за час-полтора ознакомиться сразу с четырьмя томами дела. Как уточняет источник, который участвует в этом процессе, каждый том - это 200-250 страниц.

Фото: glavcom.ua

"То есть, за это время новый адвокат успевает перелистывать около 1000 страниц материалов дела. Всего же в деле около 59 томов и еще более 1000 минут фото-видеоматериалов. Это означает, что Рябовола прокуратура торопит с ознакомлением материалов уголовного дела, чтобы на ближайшем заседании 16 августа 2018 начать дебаты и в ближайший месяц вынести приговор Януковичу", - делает вывод источник.

По его подсчетам, даже если учесть рекордные темпы ознакомления с делом, то до 16 августа адвокат Рябовол вряд ли успеет ознакомиться и с половиной материриалов дела о госизмене.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат показал совместное фото с Виктором Януковичем в России.

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