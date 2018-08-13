В Одессе открыли мемориальную доску Ефиму Березину, участнику известного комедийного украинского дуэта (времен СССР - Прим.Ред.) Тарапунька и Штепсель. Об этом сообщает "Громадське".

"Памятный знак открыли вчера, 12 августа, на стене дома №29 по улице Княжеской, где Березин родился и жил до 1936 года", - заявили организаторы. Инициатором установки памятного знака стал Всемирный клуб одесситов, автор мемориальной доски - Леонид Брук.

На церемонии открытия присутствовали сын и дочь артиста - Анна и Григорий Березины, а также его зять - известный советский и российский актер Леонид Каневский. Они поблагодарили за открытие мемориальной доски и заверили, что это счастье для их семьи.

Ефим Березин родился в Одессе в 1919 году, умер в 2004-м в Израиле. Под псевдонимом Штепсель в течение сорока лет выступал в дуэте с Юрием Тимошенко (Тарапунька). Этот актерский тандем из Украины был очень популярен во всем СССР.

Фото: hromadskeradio.org

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