Украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA.

Как пишет Ring Polska, в организации решили разыграть пояс чемпиона полулегкой весовой категории между последним соперником украинца Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, который вскоре должны начать переговоры о поединке.

Статус суперчемпиона WBA позволит Василию Ломаченко провести бой с чемпионом любой ассоциации.

Отметим, что следующий бой Ломаченко может провести с подопечным Флойда Мейвезера Майки Гарсией. Также возможен вариант поединка с Бельтраном. Ожидается, что следующий поединок украинского боксера состоится 1 декабря.

Ранее "Страна" писала о том, что Ломаченко в третий раз подряд занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии BWAA.

Также мы сообщали, что боксер Ломаченко показал фото в пляжных шортах и с огромной медузой.