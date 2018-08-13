Украинский боксер Ломаченко стал суперчемпионом WBA
Украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA.
Как пишет Ring Polska, в организации решили разыграть пояс чемпиона полулегкой весовой категории между последним соперником украинца Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, который вскоре должны начать переговоры о поединке.
Статус суперчемпиона WBA позволит Василию Ломаченко провести бой с чемпионом любой ассоциации.
Отметим, что следующий бой Ломаченко может провести с подопечным Флойда Мейвезера Майки Гарсией. Также возможен вариант поединка с Бельтраном. Ожидается, что следующий поединок украинского боксера состоится 1 декабря.
Ранее "Страна" писала о том, что Ломаченко в третий раз подряд занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии BWAA.
Также мы сообщали, что боксер Ломаченко показал фото в пляжных шортах и с огромной медузой.