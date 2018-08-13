В Федеральной службе безопасности России заявили о задержании на границе с Крымом украинки, которая пыталась ввезти оружие с материка на территорию аннексированного полуострова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ в Крыму.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Армянск". "После проверки документов на право пересечения административной границы владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, в ходе которого под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм", - говорится в сообщении.

"Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через границу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, которое он возил с собой в целях самообороны", - заявили в пресс-службе управления.

Ранее "Страна" сообщала, что в ФСБ заявили о закрытии украинского пункта пропуска на границе с Крымом.

Также мы писали о том, что на границе с Крымом ФСБ задержала жителя Мелитополя с патронами в рюкзаке.