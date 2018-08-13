КНДР и Южная Корея договорились о проведении нового саммита, сообщает агентство Ренхап.

Отмечается, что очередная встреча пройдет в Пхеньяне в сентябре. Подготовка саммита проходила в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.

"Обе стороны серьезно обсудили ход выполнения Пханмунджомской декларации и серьезно обсудили вопросы, которые будут активно обсуждаться на переговорах", - говорится в совместном заявлении двух стран.

Напомним, Япония, США и Южная Корея заявили, что гарантируют безопасность Северной Кореи, с сохранением ее режима правления

Ранее "Страна" писала о том, что КНДР передала США останки американских военных, которые погибли в Корейской войне.

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