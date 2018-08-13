Кабинет Министров намерен выделить два помещения в Соломенском районе Киева для размещения Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщили представители Министерства экономического развития и торговли, пишут "Украинские новости".

По итогам совещания от 10 августа, Минэкономики поручено уладить вопросы передачи из сферы управления Министерства регионального развития, помещений в Киеве по ул. Преображенской (Ивана Клименко), 5/2 для размещения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и на ул. Максима Кривоноса 2-А для размещения судебных палат для осуществления правосудия в первой инстанции.

Также на совещании Государственной судебной администрации поручено разработать вопрос финансирования деятельности суда. Проект акта должен быть разработан до 17 августа.

21 июня Рада создала Высший антикоррупционный суд.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС ждут, что Антикоррупционный суд в Украине заработает еще до выборов.

Также мы писали о том, что в Украине опубликован порядок передачи дел в Высший антикоррупционный суд.