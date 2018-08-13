В ответ на ужесточение американских санкций, в России, похоже, нашли уязвимую точку США для своего ответа. Москва продолжит сокращать вложения в американские госбумаги и будет стремиться уйти от расчетов в американских долларах к расчетам в других валютах.

Как передает Интерфакс, об этом заявил первый вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала Россия-1.

"Мы должны строить свою политику с учетом тех возможных рисков которые вытекают из действий наших американских партнеров. Это уже происходит, мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы, золотовалютных резервов и, в части этих резервов, резервов правительства в виде ФНБ (Фонда национального благосостояния). Мы уменьшили вложения этих средств в американские бумаги, оттуда их забрали", - напомнил Силуанов.

Он также отметил, что Россия стремится наладить расчеты в национальной валюте, а также в евро и китайских юанях, чтобы снизить зависимость от американского доллара.

"Во всяком случае, это те валюты, которые безопасны, которые не проходят через американские банки и которые не попадают под контроль американского казначейства. По сути, мы ограничиваем расчеты, сделки в американской валюте, и по сути, доллар который считался мировой валютой, его устойчивость подрывается, потому что действия американских властей, которые говорят: "сегодня мы введем одни ограничения, завтра другие", - подводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. Кому это нужно?", - пояснил первый вице-премьер.

Россия на фоне введения новых американских санкций в начале апреля резко сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries). Согласно данным американского министерства финансов, в апреле инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. За последние годы это рекордное снижение за месяц как в абсолютном, так и в процентном выражении. В мае эта тенденция продолжилась: РФ сократила вложения в US Treasuries до $14,9 млрд, впервые за много лет покинув список крупнейших держателей американского госдолга.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Медведев назвал новые санкции США объявлением экономической войны России.

Ткже мы рассказывали, что Россия назвала драконовскими новые санкции США.