Майдан в Румынии: в Клуж-Напоки демонстранты установили палатки и оставались на улице всю ночь
Начавшиеся в Румынии протесты продолжились и в ночь на понедельник, 13 августа. Небольшая часть активистов оставалась на улице всю ночь. Об этом пишет Европейская правда.
В частности, около полуночи возле префектуры города Клуж-Напоки было около 80 человек, которые разбили на площади перед мэрией палатку и потребовали встречи с префектом.
О значительных инцидентах во время митинга не сообщалось.
Напомним, протесты, начавшиеся не только в Бухаресте, но и в других городах Румынии, стали следствием наступления правительства на антикоррупционные институции.
10 августа во время стычек на антиправительственном митинге пострадали 440 человек. Тогда полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы.
Ранее "Страна" писала о том, что в Румынии открыли уголовное дело после разгона митинга в Бухаресте.