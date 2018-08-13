Начавшиеся в Румынии протесты продолжились и в ночь на понедельник, 13 августа. Небольшая часть активистов оставалась на улице всю ночь. Об этом пишет Европейская правда.

В частности, около полуночи возле префектуры города Клуж-Напоки было около 80 человек, которые разбили на площади перед мэрией палатку и потребовали встречи с префектом.

О значительных инцидентах во время митинга не сообщалось.

Напомним, протесты, начавшиеся не только в Бухаресте, но и в других городах Румынии, стали следствием наступления правительства на антикоррупционные институции.

10 августа во время стычек на антиправительственном митинге пострадали 440 человек. Тогда полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Румынии открыли уголовное дело после разгона митинга в Бухаресте.