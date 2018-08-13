По факту вчершнего вооруженного нападения на ювелирку в Киеве, в результате которого погиб охранник, правоохранители открыли два уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Правоохранители изучают видео, которое было изъято с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин.

Устанавливаются личности участников налета и обстоятельства ограбления. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направят на экспертизу.

Также в полиции попросили помощи у граждан в расследовании этого преступления. "Если у вас есть какая-либо информация о преступлении, звоните на 102", - попросили киевлян в полиции.

Напомним, вечером 12 августа трое неизвестных в масках ворвались в ломбард на улице Данилы Щербаковского в Киеве, застрелили охранника и похитили драгоценности.

Преступники скрылись на автомобиле, который затем был обнаружен сожженным. Нападавших разыскивают.