Вчера, 12 августа, трое налетчиков в Киеве, совершили вооруженный налет на ювелирку, при этом убив охранника магазина.

Видеозапись, на которой зафиксирован непосредственно сам момент ограбления ювелирки, телеканалу "112 Украина" прислал очевидец событий.

Мужчина за кадром говорит, что слышит громкие выстрелы. После этого он зафиксировал, как вооруженные грабители в масках и с большой сумкой бегут по улице.

Напомним, ранее ""Страна" опубликовала приметы грабителей, убивших охранника при налете на ювелирный магазин в Киеве.

Первый подозреваемый: коричневая обувь, брюки серого цвета, черная куртка, черная маска на лице и на голове коричневая кепка, рост около 175 см.

Второй подозреваемый: обувь черного цвета, коричневые брюки, черная куртка, маска на лице черного цвета, на голове была черная кепка, рост около 170 см.

Третий подозреваемый: спортивная обувь с белыми полосами, темные штаны, футболка с белыми надписями спереди, на голове кепка светлого цвета, рост около 170 см.

В полиции предупреждили все задействованные в розыске силы правоохранителей и других граждан, что преступники вооружены автоматическим оружием, очень опасны и могут сопротивляться при задержании.