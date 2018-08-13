За сутки, 12 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, но контролируемой. Противник 57 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в соцсети.

В сообщении говорится, что оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганскго Зайцева, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутова, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Гнутово, а из минометов калибром 120 и 82 мм наши позиции у Крымского, Луганского, Майорска, Зайцева, Водяного, Гнутово и Лебединского.

Как сообщили в штабе, в районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника.

В результате боевых действий 12 августа два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. И один боец ВСУ ранен 13 августа.

Фото: facebook.com

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