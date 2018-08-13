Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют на 13 августа 2018 года. По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 августа, регулятор ослабил курс гривны на 13 копеек - до 27,25 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 2724,5640 гривны за 100 долларов (+13,4247). Курс евро упал в цене на 22 копейки и составил 31,21 грн. Российский рубль также несколько подешевел и составляет 0,407 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы разоряют банковские счета, гривну снимают и конвертируют в доллар.

Также мы сообщали, что Турция уходит от доллара в расчетах с Украиной и Россией.