Минобороны России объявило о масштабных планах по глубокой модернизации парка стратегических бомбардировщиков. Контракт на выполнение работ заключен с концерном "Туполев". Он предполагает создание глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.

Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор концерна Александр Конюхов. "Контракт на глубокую модернизацию - Ту-95МСМ - был заключен полтора месяца назад. Работы развернуты на Таганрогском авиационном заводе. Первый вылет Ту-95МСМ запланирован на конец 2019 года", - заявил Конюхов.

Он также отметил, что решение о глубокой модернизации парка строевых самолетов Ту-95МС будет принято министерством обороны по результатам госиспытаний.

В настоящее время в России, на плановой основе, осуществляются капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, что позволит существенно продлить срок их службы. Также "Туполев" ведет работы по созданию опытных образцов глубоко модернизированных самолетов Ту-160М и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3М.

Заводские летные испытания Ту-22М3М завершатся до конца года. Решение о первой партии серийных строевых самолетов, подлежащих глубокой модернизации до облика Ту-22М3М, будет принято министерством обороны РФ по результатам испытаний.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что в рамках модернизации Ту-160 и Ту-95МС "на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на российскую элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения".

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал, что ведется модернизация самолетов Ту-160 и Ту-95МС под применение новых крылатых ракет большой дальности.

Ранее "Страна" сообщала, что в России модернизировали советский стратегический ракетоносец Ту-160.

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