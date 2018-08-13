Прогноз погоды на 13 августа. Жара без намека на дожди
В понедельник, 13 августа, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду в Украине с переменной облачностью. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Фото: meteo.gov.ua
По прогнозам синоптиков, самая высокая температура будет в южных областях, где воздух прогреется до +33.
На востоке и в центре Украины столбики термометров не поднимутся выше +30.
В западных областях ожидается + 29 градусов, на севере – до +28.
В Киеве сегодня прогнозируют сухую погоду, в течение дня воздух прогреется до + 26... +28 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украину возвращается настоящая летняя жара без тропических осадков.
Также мы сообщали, что Укргидрометцентр опроверг информацию о нашествии на Украину шаровых молний.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!