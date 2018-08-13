В понедельник, 13 августа, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду в Украине с переменной облачностью. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, самая высокая температура будет в южных областях, где воздух прогреется до +33.

На востоке и в центре Украины столбики термометров не поднимутся выше +30.

В западных областях ожидается + 29 градусов, на севере – до +28.

В Киеве сегодня прогнозируют сухую погоду, в течение дня воздух прогреется до + 26... +28 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину возвращается настоящая летняя жара без тропических осадков.

Также мы сообщали, что Укргидрометцентр опроверг информацию о нашествии на Украину шаровых молний.