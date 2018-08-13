В Эгейском море снова конфликтная ситуация с участием турецких и греческих рыбаков. С турецких кораблей были обстреляны греческие рыболовные суда. Инцидент произошел неподалеку от острова Лерос.

Об этом сообщает УНН со сссылкой на телеканал Alpha.

По данным телеканала, инцидент произошел в 300 м от греческого острова Лерос, входящего в группу островов Додеканес. По словам греческих рыбаков, турки стреляли по двум греческим судам.

В результате стрельбы греческим судам пришлось покинуть район ловли. Затем они предупредили береговую охрану о случившемся. Прибывшие к месту ЧП сотрудники береговой охраны обнаружили, что турецкие рыбаки уже вернулись в международные воды.

По словам одного из греческих рыбаков, турки произвели не менее шести выстрелов. Однако точно сказать, из какого оружия велась стрельба, он не смог.

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