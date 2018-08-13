Бывшая сотрудница аппарата Белого дома Омарос Маниголт-Ньюман обнародовала аудиозаписи своих разговоров с президентом США Дональдом Трампом и его помощниками. Записи оказались очень скандальными. Теперь команда адвокатов администрации президента ломает голову над тем, как ее можно привлечь к ответственности.

Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC, которой Маниголт-Ньюман и передала аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. На ней слышно, как стороны обсуждают увольнение Маниголт-Ньюман. Последняя заявляет, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату $15 тысяч в обмен на молчание, однако она от денег отказалась.

По словам Маниголт-Ньюман, она записала разговор с Келли, находясь в так называемой ситуационной комнате Белого дома, которая защищена от прослушивания и где в том числе проводятся секретные разведбрифинги. Пронос любой записывающей аппаратуры в эту комнату запрещен.

"Сама идея того, что сотрудник аппарата тайно пронес записывающее устройство в ситуационную комнату Белого дома демонстрирует откровенное пренебрежение по отношению к нашей национальной безопасности", - приводит АВС заявление пресс-секретаря президента США Сары Сандерс. По ее словам, тот факт, что Маниголт-Ньюман впоследствии "хвасталась этим по национальному телевидению лишь подтверждает отсутствие характера и добропорядочности у этого обиженного бывшего сотрудника Белого дома".

В Белом доме рассматривают возможные шаги юридического характера по отношению к Маниголт-Ньюман, чтобы наказать ее за обнародование записи разговора с Келли, а также в дальнейшем запретить публиковать новые пленки, о наличии которых она говорила.

Маниголт-Ньюман была уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. На этой неделе в свет должна выйти ее книга, в которой она, по данным СМИ, крайне нелицеприятно отзывается о Трампе. Маниголт-Ньюман, в частности, обвиняет его в расизме, а также пишет, что президент якобы является женоненавистником, склонен к нарциссизму и не имеет квалификации, необходимой для того, чтобы занимать пост главы государства.

Ранее "Страна" сообщала, что тесть и теща Дональда Трампа получили американское гражданство.