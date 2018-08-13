На базе отдыха в Старом Салтове, что под Харьковом, произошел неприятный инцидент. Здесь грибами отравились пять человек из числа отдыхающих. Все они были срочно доставлены в токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Группа харьковчан находилась на отдыхе на одной из баз в Старом Салтове, Волчанского района. Днем они решили прогуляться по лесу вблизи села Металловка. Там они собрали грибы, которые затем самостоятельно приготовили к обеду. Через некоторое время харьковчане почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу", - рассказали отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Медики сейчас состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное.

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