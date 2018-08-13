Илон Маск активизировал поиски инвесторов, которые смогут ему помочь скупить все акции компании Tesla, чтобы он стал ее частным владельцем. И в этом ему может помочь суверенный фонд Саудовской Аравии, который уже проводит переговоры руководством компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, фонд намерен поучаствовать в сделке, которая поможет основателю Tesla Илону Маску выкупить компанию у акционеров. Предварительная сумма сделки составляет гигантскую цифру в $82 миллиарда.

По оценкам источников, таким образом Саудовская Аравия намерена обезопасить себя на случай рисков на рынке нефти. При этом за последние месяцы саудиты уже приобрели около 5% акции Tesla.

Ранее "Страна" сообщала, что Теsla создаст литий-ионный аккумулятор, способный в одиночку обеспечивать электроэнергией небольшой город.