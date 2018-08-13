После того, как Дмитрий Захаров, коллега убитого в 1995 году журналиста, телеведущего и гендиректора телеканала "ОРТ" Владислава Листьева, допустил, что заказчиком его убийства мог быть покойный олигарх Борис Березовский, другой коллега убитого не согласился с такой версией.

По мнению Захарова, убийство Листьева Березовский заказал, якобы, из-за упущенных доходов от рекламы.

Бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский скептически прокомментировал эти слова Дмитрия Захарова о возможной причастности Березовского к убийству Владислава Листьева. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на РЕН ТВ.

"На беглого человека всегда проще всего это дело списать", - сказал Политковский. По его словам, Листьев не принимал решение отказаться от трансляции на ТВ рекламы.

Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым. Официальных обвинений Борису Березовскому не предъявлялось.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Лондона не нашла связи между отравлением Скрипаля и смертью соратника Березовского.