Вчера, 12 августа, в Германии, в коммуне Лидербахе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали туристы.

Во время поездки на тракторе по популярному "Кукурузному лабиринту", прицеп перевернулся и пострадали более 27 человек. Об этом сообщает Hessenschau.

Фото: essenschau.de

"В воскресенье днем во время экскурсионного тура по "Кукурузному лабиринту" трактор с прицепом опрокинулся на резком повороте", - говорится в сообщении экстренных служб. Причем, шесть человек находятся в больницах в тяжелом состоянии.

"Кукурузный лабиринт" в Лидербахе является популярным местом среди туристов. В прошлом году его посетили около 20 тысяч человек. Лабиринт позиционируется организаторами туристических туров как "ответ американским горкам".

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