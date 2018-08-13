Вчера, 12 августа, эсминец военно-морских сил США "Carney" (DDG 64) вошел в Черное море. Об этом сообщается официальный сайт 6-го флота ВМС США.

Эсминец военно-морских сил США Carney на рейде, фото: c6f.navy.mil

«Эсминец "Carney" вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море", - говорится в сообщении.

Целью прибытия эсминца является взаимодействие с союзниками и партнерами США в черноморском регионе регионе.

В ВМС также подчеркнули, что прибытие эсминца "Carney" в Черное море демонстрирует неизменную приверженность США безопасности в регионе.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в порт Одессы прибыл американский эсминец в ходе учений Sea Breeze-2018.

Также мы рассказывали, что ракетный эсминец США, который атаковал "томагавками" базы в Сирии, зашел в Черное море.