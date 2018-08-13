Вчера, 12 августа, в Киеве произошел кровавый налет на ювелиру. Около 20:00, на улице Щербаковской, 45 грабители ворвались в магазин и сразу же открыли огонь по охраннику из пистолета и автомата. Он погиб на месте.

В сети появились кадры налета, снятые видеокамерой непосредствнно в момент ограбления. Их опубликовал портал "Киев Оперативный".

Фото: kyivoperativ.info

Бандиты унесли добычи на пять миллионов гривен. А темно-синий "Peugeot", на котором налетчики, скрылись с места преступления, вскоре нашли сгоревшим в гаражном кооперативе на Нечуй-Левицкого, 1.

Полиция уже опубликовала приметы нападавших. Все грабители были спортивного телосложения в возрасте около 30-35 лет. Об этом сообщают источники "Страны" в Нацполиции.

Первый подозреваемый: коричневая обувь, брюки серого цвета (тактические), черная куртка, черная маска на лице и на голове коричневая кепка, рост около 175 см.

Второй подозреваемый: обувь черного цвета, коричневые брюки, черная куртка, маска на лице черного цвета, на голове была черная кепка, рост около 170 см.

Третий подозреваемый: спортивная обувь с белыми полосами, темные штаны, футболка с белыми надписями спереди, на голове кепка светлого цвета, рост около 170 см.

В полиции предупреждают все задействованные в розыске силы правоохранителей и других граждан, что преступники вооружены автоматическим оружием, очень опасны и могут сопротивляться при задержании.