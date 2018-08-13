В воскресенье, 12 августа, в гаражном кооперативе обнаружен автомобиль бандитов, совершивших ограбление и убийство в ювелирном магазине в Киеве.

Автомобиль Peugeot 307 синего цвета, на котором уехали преступники, нашли сгоревшим на улице Нечуя Левицкого. Об этом сообщает Информатор с места события.

Злоумышленники сожгли машину и скрылись. Полиция обнаружила в авто упаковки от ювелирных изделий, также пистолет и автомат. По предварительным данным, с этого оружия застрелили охранника ювелирного магазина на Нивках.

Около 20:00 три грабителя в масках ворвались в ювелирный магазин по адресу улица Щербаковского, 45. Они убили охранника и вынесли драгоценности и деньги.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Фото: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", уже известны приметы грабителей, убивших охранника при налете на ювелирный магазин в Киеве.

В полиции предупреждают, что преступники вооружены автоматическим оружием, очень опасны и могут сопротивляться при задержании.

Напомним, что в Киеве, на Позняках, неизвестные с пистолетом напали на автомобиль и похитили 100 тысяч гривен.