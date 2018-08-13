В полиции сумели выяснить приблизительные приметы грабителей, совершивших налет на ювелирный магазин. Ограбление закончилось смертью охранника. Все грабители были спортивного телосложения в возрасте около 30-35 лет. Об этом сообщают источники "Страны" в Нацполиции.

Первый подозреваемый: коричневая обувь, брюки серого цвета (тактические), черная куртка, черная маска на лице и на голове коричневая кепка, рост около 175 см.

Второй подозреваемый: обувь черного цвета, коричневые брюки, черная куртка, маска на лице черного цвета, на голове была черная кепка, рост около 170 см.

Третий подозреваемый: спортивная обувь с белыми полосами, темные штаны, футболка с белыми надписями спереди, на голове кепка светлого цвета, рост около 170 см.

Лица всех скрывали маски. Они уехали в сторону выезда из города по проспекту Победы на машине темно-синего цвета с номерами АА3604ОЕ.

В полиции предупреждают все задействованные в розыске силы правоохранителей и других граждан, что преступники вооружены автоматическим оружием, очень опасны и могут сопротивляться при задержании.

Как сообщала "Страна", во Львове поймали вора, который украл золотой браслет из ювелирного магазина.

Также мы писали о том, что в Николаеве четверо в масках вынесли 5 кило золота из ювелирного, пока охранников сморил сон.