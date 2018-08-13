В случае выхода в прокат фильма "Стус" с недостоверной информацией о лидере общественного движения "Украинский выбор" Викторе Медведчуке, он оставил за собой право на соответствующие правовые действия. Среди них - запрещение демонстрации фильма через суд.

Об этом говорится в заявлении Медведчука, которое 12 августа на сайте движения обнародовал его адвокат Игорь Кириленко.

"В случае выхода в прокат фильма "Стус" ("Птах душі") с недостоверной информацией о Викторе Медведчуке, я оставляю за собой право на соответствующие правовые действия, в том числе направленные на запрет через суд демонстрации подобного фильма", – говорится в заявлении.

По словам адвоката, история о том, что по звонку "из администрации Медведчука" убрали "сцену суда над Стусом" является откровенной ложью, а за соответствующей пиар-кампанией стоит премьер-министр Владимир Гройсман.

"Гройсман, по сути, поручил руководству Министерства культуры Украины и Госагентства по вопросам кино осуществлять цензуру и своими действиями вмешивается в творческий процесс. Когда события прошлого используются в грязной политической игре, то рассказы Гройсмана о какой-либо правде, а тем более исторической, выглядят как издевательство над здравым смыслом. Тем более что сын поэта Дмитрий Стус более чем однозначно высказался об этом фильме: "Для меня этот фильм, мягко говоря, смешон и неприемлем", – заявил адвокат Медведчука.

Кроме того, адвокат процитировал режиссера фильма Романа Бровко.

"Бровко утверждает, что "сцен с Медведчуком уже не было в сценарии и они не планировались для съемок (якобы за неделю до съемок новый вариант сценария был передан в Госкино)". Веских причин для этого он приводит сразу несколько. Первая ― перехронометраж. "Начальная версия написанного не уместилась бы и в 180 минут, поэтому мы некоторые сцены переписывали, некоторые делали более динамичными, некоторые выбрасывали", ― комментирует режиссер. Вторая причина ― просьба сына Стуса", – говорится на сайте "Украинского выбора".

В заявлении также приводится цитата продюсера фильма Артема Денисова, который заявил об отказе от политизации фильма из-за угрозы срыва показа ленты в кинотеатрах.

"Очевидно, что отныне сценарий фильма "Стус" будет писаться (правильнее сказать, переписываться) на Грушевского под бдительным присмотром "борца" за "историческую правду" ― премьер-министра", – заявили у Медведчука.

Адвокат также заявил, что участь Стуса была предрешена в момент открытия уголовного дела по 62-й статье УК СССР, защитник же в таких делах привлекался принудительно и не играл никакой роли в процессе.

"Стус имел такие убеждения и осуществлял действия, которые подпадали под нормы Уголовного кодекса УССР. Любой человек, который привлекался по той же 62-й статье УК УССР, считался "врагом советской власти" и был изначально, с момента своего ареста, запрограммирован на получение соответствующего приговора и практически заранее известного срока отбывания наказания, поэтому роль адвоката, которого само государство принудительно привлекало для участия в подобных делах, была незавидна и не играла существенной роли в заранее известном приговоре. Лицо, которое привлекалось по 62-й статье УК УССР, получало свой срок независимо от роли адвоката в его деле. Любой советский адвокат, который жил и работал в СССР, максимум что мог сделать, так это попробовать хоть немного смягчить приговор, но это получалось крайне редко", – сказано в заявлении.

В то же время Кириленко заявил, что информация об отказе Стуса от услуг советского адвоката является ложной, а ни один компетентный орган Украины не нашел в действиях адвоката Медведчука нарушений норм законодательства, которые действовали по состоянию на 1980 год.

"Страна" разбиралась в статье "От Стуса до Оксаны Марченко", почему раскручивается скандал с Медведчуком..

Напомним, что Медведчук рассказал о том, как работал адвокатом опального поэта в СССР.