Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал продолжение турецкой военной операции в Сирии. По его словам, подготовка к действиям "в новых регионах" находится на последней стадии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

"С Божьей помощью, в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность", - сказал Эрдоган

Он отметил, что Анкара находится на последней стадии подготовки к действиям в новых сирийских регионах, сравниваемых с операциями "Щит Евфрата" (против террористов ИГИЛ) и "Оливковая ветвь" (против курдов). Целью новой операции также заявляется "обеспечение стабильности".

"Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, повернувшись к новыми рынкам, сотрудничеству в рамках новых объединений и новым союзам. Мы не сдадимся. Вы наступаете на нас с помощью долларов, мы же, будем искать другие пути осуществления наших задач. Мы распознали вашу игру и бросаем вам вызов. Мы не отдадим нашу родину, являющуюся нашей честью, наш азан и наше знамя империалистам, использующим окопавшихся среди нас предателей и террористов в качестве инструмента", - также заявил он, выступая на собрании турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Трабзон.

Эрдоган также сказал, что из Турции в регионы, где проходили эти военные операции вернулись четверть миллиона человек.

22 августа 2016 началась военная операция турецких вооруженных сил при поддержке лояльных им боевиков ССА на территории сирийской провинции Алеппо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данная операция направлена против ИГИЛ. В результате террористы были выбиты из города Джарабулус.

В субботу, 20 января 2018 генштаб Вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции "Оливковая ветвь" в населенном курдами сирийском кантоне Африн. Ее цель - создание 30-километровой буферной зоны вдоль границы, с тем, чтобы гарантировать, что в Турцию не проникнут "террористы", которыми в Турции считаются курдские отряды РПК (Рабочей Партии Курдистана).

Как сообщала "Страна", в ООН заявили, что в Сирии больше нет осажденных районов. По мнению советника спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Яна Эгеланна, присутствие террористов говорит об опасности обострения ситуации в провинции Идлиб, однако оно "не может служить оправданием" для развертывания боевых действий.

Напомним, что в Сирии начали готовиться к возвращению домой сотен тысяч беженцев.