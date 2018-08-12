Младший брат принца Уильяма - принц Гарри получил большую часть наследства, оставленного матерью королевы Елизаветы II - Елизаветой Боуз-Лайон (умерла в 2002 году). Он распорядится $18 млн. Старшему правнуку - Уильяму досталась меньшая часть ее сбережений. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

Причина такого шага заключается в том, когда Уильям станет королем, то получит в свое распоряжение целое герцогство Корнуолл, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола - принца Уэльского. Принцу Гарри придется жить с тем, что есть.

Герцогство владеет 53 тыс. гектаров земли в 23 британских графствах. Это крупный бизнес с интересами в коммерческой и жилой недвижимости, а также сельском хозяйстве.

Кроме того, принцы Уильям и Гарри также унаследовали большие суммы от своей матери принцессы Дианы, трагически погибшей в 1997 году. Они разделили между собой $10 млн. Часть этой суммы они получили в возрасте 25 лет, а другую после достижения 30-летия.

Как сообщала "Страна", внучка королевы Елизаветы II случайно показала секретный коридор Букингемского дворца. Снимок принцесса Евгения не удалила.

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