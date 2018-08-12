В результате развода Анджелина Джоли госпитализирована с психиатрическим расстройством в специализированную клинику. Об этом сообщает The Hollywood Life.

У нее вновь возникла навязчивая мысль о том, что она страдает от лишнего веса. Из-за этого актриса похудела до 44 килограммов при росте 170 сантиметров, и не собиралась на этом останавливаться.

В результате Анджелина Джоли была помещена в специализированную лечебницу санаторного типа. В клинике предоставляется помощь пациентам, у которых диагностирована психическая анорексия и булемия.

В больнице Джоли придется провести около двух недель. Именно на этот срок работа над картиной "Малифисента-2", в котором участвует актриса, будет приостановлена.

Анджелина Джоли уже лечилась в этой клинике от болезненного истощения, находясь в браке с Брэдом Питтом. Журналисты считают, что на этот раз причиной психического расстройства стал бракоразводный процесс звездной пары.

Как сообщала "Страна", новая подруга Брэда Питта бросила его ради миллиардера.

Экман, глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management, во Франции участвовал в одном из любительских теннисных турниров.

Отметим, что Анджелина Джоли показала своего двойника из России.