В результате ограбления ювелирного магазина в Киеве бандиты завладели украшениями на сумму около 5 млн гривенm. Преступники были в масках. Об этом со ссылкой на дирекци магазина сообщил начальник Шевченковского отделения полиции Киева полковник Герман Приступа Герман.

По его словам, автомобиль Peugeot, похожий на авто грабителей, уже обнаружен в Соломенском районе столицы. Над раскрытием преступления работает весь состав Шевченского отдела, а также сотрудники криминального отдела полиции Киева.

Свидетелей преступления просят сообщить в полицию любую информацию о произошедшем.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", налетчиков на ювелирку под Харьковом догнали в Одесской области.

Отметим, что в центре Киева грабители с молотком отняли у коммерсанта десятки тысяч евро.